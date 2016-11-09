Гол Бучневича не помог «Рейнджерс» избежать поражения в матче с «Ванкувером»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Ванкувером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Ванкувера».

Один из голов у «Рейнджерс» в активе российского нападающего Павла Бучневича. Также отличились Рик Нэш и Мика Зибанеджад. У «Ванкувера» дубль сделал Александр Барроуз, также забивали Луи Эрикссон, Хенрик Седин и Стивен Берчи.

«Ванкувер» с 11 очками идет на 11-м месте на Западе. У «Рейнджерс» 20 очков и третье место на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат