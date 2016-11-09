Гол Бучневича не помог «Рейнджерс» избежать поражения в матче с «Ванкувером»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк
Рейнджерс» и «Ванкувером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:3
в пользу «Ванкувера».
Один из голов у «Рейнджерс» в активе российского
нападающего Павла Бучневича. Также отличились Рик Нэш и Мика Зибанеджад. У «Ванкувера»
дубль сделал Александр Барроуз, также забивали Луи Эрикссон, Хенрик Седин и
Стивен Берчи.
«Ванкувер» с 11 очками идет на 11-м месте на
Западе. У «Рейнджерс» 20 очков и третье место на Востоке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Рейнджерс - Ванкувер - 3:5 (0:0, 1:1, 2:4)
Голы:
Бучневич (Фаст, Скджей), 27:20 (1:0). Эрикссон (Седин Х., Седин Д.), 35:18 (1:1). Седин Х. (Гудбрэнсон, Дорсетт), 42:29 (1:2). Нэш (Бучневич, Хэйс), 45:27 (2:2). Берроуз (Хорват, Берчи), 49:21 (2:3). Берчи (Скилле, Чапут), 53:08 (2:4). Берроуз (Хорват, Гонс), 56:54 (2:5). Зибанежад (Бучневич), 59:01 (3:5).
Место и дата
09 ноября 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция