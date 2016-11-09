«Нью-Джерси» по буллитам обыграл «Каролину», Калинин сделал результативную передачу
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси»
и «Каролиной» завершился победой хозяев в серии буллитов. Итоговый счет матча –
3:2 (Б).
В составе «Нью-Джерси» отличились Пьер-Александр
Паренто и Ник Лаппин. Голевая передача в активе российского нападающего Сергея
Калинина. Решающий буллит в активе Тейлора Холла. У «Каролины» забивали Джодан
Стаал и Клас Дальбек.
«Нью-Джерси» на пятом месте на Востоке - 15
очков. У «Каролины» 10 очков и последнее место.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Нью-Джерси - Каролина - 3:2 Б. (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Паренто (Зэйджак, Холл), 16:50 (1:0). Стаал (Славин, Песке), 24:23 (1:1). Дальбек 37:31 (1:2). Лаппин (Фиддлер, Калинин), 43:51 (2:2).
Победный буллит:
Холл - 3:2.
Место и дата
09 ноября 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
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