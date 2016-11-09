«Нью-Джерси» по буллитам обыграл «Каролину», Калинин сделал результативную передачу

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Каролиной» завершился победой хозяев в серии буллитов. Итоговый счет матча – 3:2 (Б).

В составе «Нью-Джерси» отличились Пьер-Александр Паренто и Ник Лаппин. Голевая передача в активе российского нападающего Сергея Калинина. Решающий буллит в активе Тейлора Холла. У «Каролины» забивали Джодан Стаал и Клас Дальбек.

«Нью-Джерси» на пятом месте на Востоке - 15 очков. У «Каролины» 10 очков и последнее место.

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