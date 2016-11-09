«Детройт» по буллитам обыграл «Филадельфию»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией» и «Детройтом» завершился победой гостей в серии буллитов. Основное время завершилось вничью – 2:2.

У «Филадельфии» шайбы забрасывали Клод Жиру и Шон Кутюрье. У «Детройта» отличились Томаш Татар и Андреас Атанасью, в активе которого и решающий буллит. У «Филадельфии» на лед выходили россияне Иван Проворов и Роман Любимов, у «Детройта» - Алексей Марченко.

«Детройт» занимает седьмое место на Востоке, имея в активе 15 очков. У «Филадельфии» 14 очков и десятое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат