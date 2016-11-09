«Детройт» по буллитам обыграл «Филадельфию»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между
«Филадельфией» и «Детройтом» завершился победой гостей в серии буллитов.
Основное время завершилось вничью – 2:2.
У «Филадельфии» шайбы забрасывали Клод Жиру и Шон
Кутюрье. У «Детройта» отличились Томаш Татар и Андреас Атанасью, в активе
которого и решающий буллит. У «Филадельфии» на лед выходили россияне Иван
Проворов и Роман Любимов, у «Детройта» - Алексей Марченко.
«Детройт» занимает седьмое место на Востоке, имея
в активе 15 очков. У «Филадельфии» 14 очков и десятое место.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Филадельфия - Детройт - 2:3 Б. (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Жиру (Ворачек, Шенн), 6:28 (1:0). Татар (Зеттерберг), 8:42 (1:1). Кутюрье (Штрайт, Ворачек), 46:51 (2:1). Атанасиу (Грин, ДеКайзер), 51:11 (2:2).
Победный буллит:
Атанасиу - 2:3.
Место и дата
09 ноября 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция