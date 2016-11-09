«Монреаль» обыграл «Бостон», Радулов заработал два очка за результативные передачи

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Бостоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Монреаля».

В составе победителей шайбы забрасывали Ши Уэбер, Алекс Гальченюк и Пол Байрон. У «Бостона» отличились Колин Миллер и Давид Пастрняк. В составе канадского клуба два очка за результативные передачи заработал Александр Радулов и одно – Андрей Марков.

«Монреаль» лидирует в Восточной конференции – 23 очка. У «Бостона» 14 очков и девятое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат