«Монреаль» обыграл «Бостон», Радулов заработал два очка за результативные передачи
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем»
и «Бостоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Монреаля».
В составе победителей шайбы забрасывали Ши Уэбер,
Алекс Гальченюк и Пол Байрон. У «Бостона» отличились Колин Миллер и Давид
Пастрняк. В составе канадского клуба два очка за результативные передачи
заработал Александр Радулов и одно – Андрей Марков.
«Монреаль» лидирует в Восточной конференции – 23 очка.
У «Бостона» 14 очков и девятое место.
НХЛ. Регулярный чемпионат
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