«Лос-Анджелес» в гостях разгромил «Торонто» со счетом 7:0

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Лос-Анджелесом» завершился убедительной победой гостей. Итоговый счет матча – 7:0 в пользу «Лос-Анджелеса».

В составе победителей дубль сделал Джефф Картер, также отличились Дастин Браун, Таннер Пирсон, Тайлер Тоффоли, Кайл Клиффорд и Дуайт Кинг. У «Торонто» на лед выходили россияне Никита Сошников и Никита Зайцев.

«Лос-Анджелес» идет шестым на Западе - 14 очков. У «Торонтон» 13 очков и 12-е место на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат