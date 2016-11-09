«Лос-Анджелес» в гостях разгромил «Торонто» со счетом 7:0
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и
«Лос-Анджелесом» завершился убедительной победой гостей. Итоговый счет матча –
7:0 в пользу «Лос-Анджелеса».
В составе победителей дубль сделал Джефф Картер,
также отличились Дастин Браун, Таннер Пирсон, Тайлер Тоффоли, Кайл Клиффорд и
Дуайт Кинг. У «Торонто» на лед выходили россияне Никита Сошников и Никита
Зайцев.
«Лос-Анджелес» идет шестым на Западе - 14 очков. У «Торонтон» 13 очков и 12-е
место на Востоке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Торонто - Лос-Анджелес - 0:7 (0:1, 0:4, 0:2) Браун (Дауд), 13:56 (0:1). Пирсон (Копитар, K. Gravel), 23:23 (0:2). Тоффоли (Даути, Форборт), 25:13 (0:3). Картер (Грин, Кинг), 33:33 (0:4). Картер (Тоффоли, Форборт), 38:13 (0:5). Клиффорд (Форборт), 55:59 (0:6). Кинг (Льюис, Маззин), 59:13 (0:7). 09 ноября 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Голы:
Место и дата
Торонто - Лос-Анджелес - 0:7 (0:1, 0:4, 0:2)
Браун (Дауд), 13:56 (0:1). Пирсон (Копитар, K. Gravel), 23:23 (0:2). Тоффоли (Даути, Форборт), 25:13 (0:3). Картер (Грин, Кинг), 33:33 (0:4). Картер (Тоффоли, Форборт), 38:13 (0:5). Клиффорд (Форборт), 55:59 (0:6). Кинг (Льюис, Маззин), 59:13 (0:7).
09 ноября 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция