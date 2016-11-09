«Виннипег» разгромил «Даллас», Бурмистров заработал очко за результативную передачу
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипегом»
и «Далласом» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 8:2
в пользу «Виннипега».
У хозяев хет-трик сделал Патрик Лайне, дубль –
Марк Шайфли, также отличились Маро Дане, Эндрю Копп и Адам Лоури. Одно очко за
результативную передачу заработал россиянин Александр Бурмистров. У «Далласа»
шайбы забрасывали Патрик Ивз и Тайлер Сегин.
«Даллас» занимает десятое место на Западе, имея в
активе 11 очков. У «Виннипега» 13 очков и восьмое место.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Виннипег - Даллас - 8:2 (2:0, 4:1, 2:1)
Голы:
Шейфли (Элерс), 3:06 (1:0). Лайне (Постма, Чиаро), 8:46 (2:0). Ивз (Клингберг, Шо), 21:30 (2:1). Лайне (Уилер, Шейфли), 26:51 (3:1). Лайне (Шейфли, Элерс), 30:07 (4:1). Данё (Петан, Коннор), 37:09 (5:1). Шейфли (Петан, Лайне), 39:20 (6:1). Сегин (Ивз, Руссель), 42:32 (6:2). Копп (Бурмистров, Майерс), 53:49 (7:2). Лоури (Майерс, Копп), 58:16 (8:2).
Место и дата
09 ноября 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция