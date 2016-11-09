«Виннипег» разгромил «Даллас», Бурмистров заработал очко за результативную передачу

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипегом» и «Далласом» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 8:2 в пользу «Виннипега».

У хозяев хет-трик сделал Патрик Лайне, дубль – Марк Шайфли, также отличились Маро Дане, Эндрю Копп и Адам Лоури. Одно очко за результативную передачу заработал россиянин Александр Бурмистров. У «Далласа» шайбы забрасывали Патрик Ивз и Тайлер Сегин.

«Даллас» занимает десятое место на Западе, имея в активе 11 очков. У «Виннипега» 13 очков и восьмое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат