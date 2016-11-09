Рекордный контракт Роналду, новая татуировка Месси и недоумение Мутко. Все главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать свой день с главных новостей утра вторника.

1. Президент РФС Виталий Мутко высказался о ситуации в московском «Динамо». Говорит, что клуб нужно сохранить, но что именно там происходит – он до конца не понимает. Ранее появилась информация, что долги клуба составляют около миллиардов рублей.

2. Радостная новость для Криштиану Роналду – вот-вот Nike объявит о новом контракте с ним. Его гонорар составит приличную сумму – около 24 миллионов евро в год. Столько же он зарабатывает в «Реале». Это самая крупная сделка с футболистом в истории Nike.

3. А вот у заклятого соперника Роналду Лионеля Месси другие новости – у него появилась новая татуировка на ноге. Посмотреть на нее можно здесь. До этого Лео удивил всех решением перекраситься в блондина, и вот еще одно изменение в его внешнем облике. Красивое тату или не очень – судить вам.

4. Проблемы у Наиля Якупова в НХЛ. Не видит его тренер «Сент-Луиса» Кен Хичкок в числе основных хоккеистов. Вот и придется россиянину вновь остаться вне игры. В третий раз подряд.

5. Гораздо лучше дела у форварда «Ростова» Сердара Азмуна – его зовет сам «Ливерпуль», а лично Юрген Клопп хотел бы видеть в команде. Большой вопрос, впрочем, отпустят ли его ростовчане зимой, но «Ливерпуль» хотел бы заполучить его поскорее. Сам Сердар, думается, не против.

6. Женская сборная России узнала соперников по Евро-2017. Это Германия, Швеция и Италия. Соперники непростые, а Германия и вовсе действующий чемпион. Пожелаем девочкам удачи.

7. Большая потеря для мадридского «Реала». До конца года им придется обходиться без Тони Крооса. Это значит, что он пропустит и клубный чемпионат мира, и битвы в чемпионате с «Барселоной» и «Атлетико», а также оставшиеся матчи Лиги чемпионов.

8. Похвала чемпионату России пришла оттуда, откуда ее совсем не ждали. Агент Себастьяна Джовинко Андреа Д’Амико уверен, что РФПЛ – растущая лига, в чем отнюдь не уверены многие российские болельщики. Он намекнул, что Боккетти и Кришито вполне достойны вызова в сборную Италии, как и его подопечный.

9. Традиционная рубрика «наши за океаном». Гол Евгения Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Эдмонтон». Закончили со счетом 4:3.

10. Александру Овечкину сегодня повезло меньше. Он не забил, его команда проиграла всухую. Веселее сегодня дела были у Александра Радулова – победа и два очка за «ассисты».

11. Эктор Бельерин продлит контракт с «Арсеналом». Испанцу увеличат зарплату – теперь он будет зарабатывать 100 000 фунтов в неделю (раньше было 40 000 в неделю). Сам контракт будет длиться до 2022 года.

Также сегодня у нас три маститых именинника - Алессандро Дель Пьеро, Андреас Бреме и Луис Фелипе Сколари.

Цитата дня. Златан Ибрагимович: Хотел, чтобы Эйфелеву башню заменили моей статуей

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