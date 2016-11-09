Жирков пропустит матч против Катара

Защитник «Зенита» Юрий Жирков, пропустивший тренировку сборной В Катаре из-за проблем с мышцами бедра, прошел МРТ в катарском госпитале Aspitar, сообщает официальный сайт РФС.

По результатам обследования существенных проблем выявлено не было. По словам представителей медицинского штаба сборной, в ближайшие дни он будет тренироваться по индивидуальной программе. С большей степенью вероятности можно сказать, что он не сыграет в контрольном матче со сборной Катара, который пройдет 10 ноября в Дохе.

После этой игры планируется его полноценное участие в тренировочном процессе в рамках подготовки ко второму контрольному матчу в ноябре - со сборной Румынии в Грозном. Напомним, что эта встреча состоится 15 ноября.

В среду у команды Станислава Черчесова запланирована предыгровая тренировка на стадионе «Аль-Садд», где в четверг в 19:00 начнется товарищеский матч с Катаром.