«Мемфис на последней секунде матча вырвал победу у «Денвера»
Баскетболисты «Мемфиса» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Денвер» со счетом 108:107.
Победу своей команде принес Марк Газоль, выполнивший точный бросок на последней минуте встречи.
Также стоит отметить Винса Картера, который набрал в этой игре 20 баллов, а в составе проигравших лучшими стали Эммануэль Мудиай (23) и Данило Галлинари (21).
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Место и дата
09 ноября 04:00, ФедЭкс Форум, Онлайн-трансляция
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