Игорь Семшов: Исчезновение «Динамо» невозможно

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов высказал свое мнение по поводу будущего московского клуба.

- Когда играл – переживал за клуб душой и сердцем. Сейчас же там сменилось руководство, состав… У меня другая жизнь, которая с «Динамо» не связана.

Болельщики «Динамо» точно не заслуживают банкротства клуба. В клубе в последние годы неровная финансовая ситуация, и непонятно, откуда взялись долги. Мы уже потеряли «Торпедо» в премьер-Лиге, и больно лишаться «Динамо». Если клуб исчезнет с футбольной карты России, удивятся, думаю, все. Для кого тогда строится стадион? Думаю, исчезновение «Динамо» невозможно, - цитирует Семшова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Динамо» в текущем сезоне лидирует в первенстве ФНЛ, в активе команды 44 очка. Семшов выступал за бело-голубых с 2006 по 2008 и с 2010 по 2013 год.