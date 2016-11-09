Макдэвид догнал Анисимова в гонке бомбардиров НХЛ
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:4) выполнил три голевые передачи.
Таким образом, канадский хоккеист догнал российского форварда «Чикаго» Артема Анисимова в гонке бомбардиров.
Отметим, что на данный момент в активе обоих игроков по 17 баллов. Макдэвид в 14-ти матчах забросил 5 шайб и выполнил 12 голевых передач, Анисимов записал на свой счет 8 голов и 9 передач за 13 игр.
Матч
Питтсбург - Эдмонтон - 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)
Голы:
Шири (Раст), 1:57 (1:0). Эберле (Марун, Макдэвид), 14:23 (1:1). Марун (Эберле, Макдэвид), 17:18 (1:2). Эберле (Макдэвид), 23:20 (1:3). Хагелин (Дэйли, Хорнквист), 32:08 (2:3). Малкин (Куниц, Кессел), 45:33 (3:3). Шири 58:18 (4:3).
Место и дата
09 ноября 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция