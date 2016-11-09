Майкон: Сделаю все, чтобы с Семиным «Локомотив» снова боролся за чемпионство

Нападающий «Локомотива» Майкон рассказал, как изменился тренер Юрий Семин по сравнению со своим предыдущим пришествием в «Локомотив» в 2010 году.

- Как тренер он изменился. Прошло шесть лет с момента его ухода из «Локомотива». Конечно, он не стоял на месте и развивался как наставник. Сейчас у него другая команда по сравнению с 2010 годом. И он работает с ней по-другому. А вот как человек он не изменился. Когда я приходил в 2010 году в «Локомотив», именно Сёмин выступил за то, чтобы подписать контракт со мной. Он всегда верил в меня. Поэтому сейчас я хочу помочь ему. Он - хороший тренер, и я сделаю все, чтобы с ним «Локомотив» снова боролся за чемпионство, - цитируют Майкона «Известия».

Напомним, что «Локомотив» занимает 11-е место в чемпионате России, имея в активе 15 очков в 13 матчах. 26-летний Майкон в текущем сезоне провел девять матчей за «Локомотив» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.