Аршавин продлил контракт с «Кайратом»

Алматинский «Кайрат» продлил контракт с экс-полузащитником сборной России Андреем Аршавиным. Футболист продолжит играть за клуб до конца 2017 года, сообщает пресс-служба «Кайрата».

В составе алматинского клуба 35-летний полузащитник провел 36 матчей и забил 11 мячей. Предыдущее соглашение заканчивалось в конце 2016 года, его контракт был подписан по схеме 1+1.

После 31 тура «Кайрат» занимает второе место в чемпионате Казахстана, он отстает от лидирующей «Астаны» на четыре очка.