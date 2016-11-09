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Аршавин продлил контракт с «Кайратом»

Источник:  ФК «Кайрат»Комментарии

Алматинский «Кайрат» продлил контракт с экс-полузащитником сборной России Андреем Аршавиным. Футболист продолжит играть за клуб до конца 2017 года, сообщает пресс-служба «Кайрата».

В составе алматинского клуба 35-летний полузащитник провел 36 матчей и забил 11 мячей. Предыдущее соглашение заканчивалось в конце 2016 года, его контракт был подписан по схеме 1+1. 

После 31 тура «Кайрат» занимает второе место в чемпионате Казахстана, он отстает от лидирующей «Астаны» на четыре очка. 

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