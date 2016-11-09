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Криштиану Роналду: Хочу выиграть чемпионат мира, мне нужны трофеи

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду дал интервью клубному телевидению после продления контракта со «сливочными» до 2021 года.

– Как вы относитесь к Зинедину Зидану?
– Восхищался им, когда он был футболистом, а теперь он вызывает уважение, как человек и тренер. У меня особые отношения с этим специалистом. Прошедший сезон стал первым для него в качестве наставника первой команды. Зидану удалось выиграть Лигу чемпионов, это просто фантастика. Думаю, сбылась его мечта.

 Вы вспоминаете финал с «Атлетико»?
– После решающего матча в Лиссабоне все говорили, что эта игра будет еще сложнее, а команды испытают настоящее давление. Конечно, все игроки были взволнованны.

 Этот год – лучший в вашей карьере?
– Конечно! После победы на чемпионате Европы и в Лиге чемпионов можно ли думать иначе? К тому же, я продлил контракт с «Реалом», а это очень важный момент в моей профессиональной карьере. Этот клуб навсегда останется в моем сердце и я хочу закончить карьеру здесь.

 Какие цели вы ставите перед собой?
– Хочу и дальше побеждать, но для этого нужно усердно работать. Моя цель –  Лига чемпионов, чемпионат Испании и Кубок мира. Мне нужны трофеи, и я планирую продолжать выступление за «Реал», – сказал 31-летний футболист.

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