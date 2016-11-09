Сборная России проиграла команде WHL во втором матче молодежной суперсерии

Хоккеисты молодежной сборной России уступили команде Западной хоккейной лиги (WHL) во втором матче Суперсерии.



Встреча между командами завершилась со счетом 1:4 в пользу хозяев турнира.



Единственную шайбу для команды из РФ забросил на 37-й минуте Данила Квартальнов, а в составе победителей отличились Кале Клэг (30), Ноа Юулсен (47), Остин Вагнер (48) и Тайлер Бенсон (60).



Отметим, что первая игра между командами завершилась победой сборной России в овертайме (3:2).



В следующей встрече подопечные Валерия Брагина сыграют с командой Хоккейной лиги Онтарио. Матч пройдет в ночь на пятницу.

Принс Джордж (Канада)

CHL Canada Russia Series

2-й матч