Сборная России проиграла команде WHL во втором матче молодежной суперсерии
Хоккеисты молодежной сборной России уступили команде Западной хоккейной лиги (WHL) во втором матче Суперсерии.
Встреча между командами завершилась со счетом 1:4 в пользу хозяев турнира.
Единственную шайбу для команды из РФ забросил на 37-й минуте Данила Квартальнов, а в составе победителей отличились Кале Клэг (30), Ноа Юулсен (47), Остин Вагнер (48) и Тайлер Бенсон (60).
Отметим, что первая игра между командами завершилась победой сборной России в овертайме (3:2).
В следующей встрече подопечные Валерия Брагина сыграют с командой Хоккейной лиги Онтарио. Матч пройдет в ночь на пятницу.
Принс Джордж (Канада)
CHL Canada Russia Series
2-й матч
Матч
Западная хоккейная лига - Россия (U-20) - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
Место и дата
09 ноября 06:00, , Онлайн-трансляция
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