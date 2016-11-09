«Лейкерс» проиграл «Далласу», Мозгов набрал 4 очка
Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча завершилась со счетом 109:97 (25:27, 33:27, 25:23, 26:20) в пользу гостей. Российский центровой Тимофей Мозгов провел на паркете 20 минут, набрал четыре очка, сделал два подбора и одну передачу.
Самым результативным игроком матча стал нападающий «Далласа» Харрисон Барнс, набравший 31 очко.
Матч
Место и дата
09 ноября 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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