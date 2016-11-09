Гаджи Гаджиев: Если бы Джикия выбрал Грузию, могли возникнуть проблемы в стартовом составе «Амкара»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал вызов защитника Георгия Джикия в сборную России.

- Наверное, его вызвали по той причине, что он подходит под те требования, которые выдвигает к игрокам Станислав Черчесов. У нас с главным тренером сборной России было несколько разговоров. Шанс Джикии мы с коллегой обсуждали давно. Правда, Станислав Саламович планировал пригласить Георгия в начале следующего года. Но, видимо, он потребовался раньше, чем планировалось. Отмечу внимание к игроку, клубу. Тренер сборной звонил мне лично и спрашивал, как самочувствие футболиста - у парня была небольшая травма, матч с «Ростовом» он, например, пропускал.

Из «Амкара» Черчесова двое интересовали. Вызов пришел на Джикия, но обсуждались перспективы и шанс для Селихова. Станислав Саламович хорошо знает многих игроков «Амкара», он ведь с ними работал в Перми.

- Если Джикия выбрал бы Грузию, то в РФПЛ он, москвич, стал бы легионером.

- Нам, конечно, выгодно, чтобы Жора играл за Россию. Это логично хотя бы потому, что здесь он вырос как футболист, прошел нашу школу. Ну а второй момент — лимит. Если бы он выбрал Грузию, могли возникнуть проблемы в стартовом составе «Амкара».

С другой стороны, отказать родине предков не так-то просто. Привязанность к Грузии у Джикия есть, - цитирует Гаджиева «Спортфакт».

Интервью с Георгием Джикией вы можете прочитать ЗДЕСЬ

