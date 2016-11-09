Минкомсвязь и ФИФА подписали меморандум о системе идентификации болельщиков

Министерство связи и массовых коммуникаций России и Международная федерация футбола (ФИФА) подписали меморандум о применении системы идентификации футбольных болельщиков, сообщает официальный сайт ведомства.

- Подготовка к запуску системы паспортов болельщиков и обсуждение условий ее использования с ФИФА проводились Минкомсвязью России и Минспортом России совместно с коллегами из других ведомств, начиная с прошлого года. Наша задача - сделать так, чтобы получать и использовать паспорта болельщиков было быстро и удобно, - сказал глава Минкомсвязи России Николай Никифоров. - Также создание системы направлено на повышение уровня безопасности проведения чемпионата мира по футболу для всех его участников и зрителей.

Для получения паспорта болельщика необходимо приобрести билет на матч и зарегистрироваться на специально созданном интернет-портале www.fan-id.ru. Паспорта болельщиков можно будет получить в центрах выдачи во всех городах-участниках ЧМ-2018 и Кубка конфедераций. Иностранным зрителям паспорта доставят по почте. Ими можно будет воспользоваться для въезда в Россию без визы с целью посещения матчей. Паспорт болельщика также потребуется, чтобы с входным билетом попасть на стадион, где будет проходить мероприятие.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

