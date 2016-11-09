«Барселона» и Суарес начали переговоры по новому контракту

Форвард «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о своих планах на будущее, отметив, что в ближайшее время продлит контракт с каталонским клубом.



«Сейчас мы находимся в процессе переговоров, но я надеюсь, что все будет нормально. Всегда хотел играть за «Барселону», очень рад находиться в этой команде», – приводит слова футболиста Mundo Deportivo.



Ранее сообщалось, «Манчестер Юнайтед» готов выложить за игрока 150 млн евро и осуществить эту сделку летом 2017 года.



В нынешнем сезоне 29-летний форвард провел на клубном уровне 14 матчей, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает Суареса в 90 млн евро, а его контракт с «Барселоной» истекает летом 2019 года.



Добавим, что уругваец до перехода в каталонский клуб с 2011 по 2014 гг. защищал цвета «Ливерпуля».

