Сборная России по мини-футболу проиграла женской команде ЛФЛ

Сборная России по мини-футболу проиграла в товарищеском матче команде Girls Power из Любительской футбольной лиги.

Матч завершился со счетом 4:5 в пользу женского коллектива. Команды играли в рамках показательного турнира Любительской футбольной лиги.

- Мы проиграли девушкам, потому что мы джентльмены. Да и не было задачи победить. Это же праздник. Но девушки молодцы, бегали, оборонялись. Признаюсь честно: я больше смотрел на самих девчонок, а не на их технико-тактические действия. Это же красиво! Прелестные девушки играют в футбол, - цитирует главного тренера сборной России Сергея Скоровича Life.ru.

Напомним, что сборная России по мини-футболу является вице-чемпионом мира.