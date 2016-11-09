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Сборная России по мини-футболу проиграла женской команде ЛФЛ

Источник:  Life.ruКомментарии

Сборная России по мини-футболу проиграла в товарищеском матче команде Girls Power из Любительской футбольной лиги.

Матч завершился со счетом 4:5 в пользу женского коллектива. Команды играли в рамках показательного турнира Любительской футбольной лиги. 

- Мы проиграли девушкам, потому что мы джентльмены. Да и не было задачи победить. Это же праздник. Но девушки молодцы, бегали, оборонялись. Признаюсь честно: я больше смотрел на самих девчонок, а не на их технико-тактические действия. Это же красиво! Прелестные девушки играют в футбол, - цитирует главного тренера сборной России Сергея Скоровича Life.ru.  

Напомним, что сборная России по мини-футболу является вице-чемпионом мира.  

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