Месси сделал себе новую татуировку (Фото)

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси во время пребывания в стане национальной команды обновил татуировку на левой ноге.



Новый рисунок полностью закрывает прежнюю работу на этой же ноге, где ранее красовался игровой номер, цветы, крылья ангела и кинжал. Новое тату включает в себя только 10-й номер и руку ребенка.

El nuevo tatuaje de Lionel Messi. 🌘 pic.twitter.com/dMmS3NLlvY — Gol Gana (@GolGana_) November 9, 2016

Сборная Аргентины в рамках квалификации ЧМ-2018 11 ноября сыграет с Бразилией, а 16 ноября на своем поле примет Колумбию.