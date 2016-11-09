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Месси сделал себе новую татуировку (Фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси во время пребывания в стане национальной команды обновил татуировку на левой ноге.

Новый рисунок полностью закрывает прежнюю работу на этой же ноге, где ранее красовался игровой номер, цветы, крылья ангела и кинжал. Новое тату включает в себя только 10-й номер и руку ребенка.

Сборная Аргентины в рамках квалификации ЧМ-2018 11 ноября сыграет с Бразилией, а 16 ноября на своем поле примет Колумбию.

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