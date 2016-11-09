Павел Погребняк: В «Динамо» отличная атмосфера

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк рассказал об атмосфере внутри клуба.

- Что касается коллектива, у «Динамо» отличная атмосфера в команде, я имею в виду ребят. Естественно, неприятно ждать по три, по четыре месяца, но мы же всегда можем пойти навстречу, понять друг друга. Надо просто общаться, разговаривать, а не так пропадать. Все нормальные ребята, все понимаем.

- По три-четыре месяца ждать зарплаты?

- Ждали, какую-то часть они закрыли уже, - цитирует Погребняка «Р-Спорт».

Напомним, что «Динамо» в текущем сезоне лидирует в первенстве ФНЛ, в активе команды 44 очка. 33-летний Погребняк провел в этом сезоне три матча, но результативными действиями не отметился.