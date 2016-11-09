Китайский клуб провел переговоры с агентом Руни, но получил отказ

Представитель китайской команды «Бэйцзин Гоань» Ло Нин рассказал, что минувшим летом клуб из Азии пытался приобрести форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.



«Мы встречались с его агентом, однако, получили отказ. Руни сказал, что будет играть в чемпионате Англии до тех пор, пока ему будет позволять здоровье», – цитирует Нина Goal.

Руни выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2004 года. В нынешнем сезоне 31-летний игрок провел на клубном уровне 14 матчей, забил два гола и отдал 6 голевых передач.

Портал Transfermarkt.de оценивает капитана «красных дьяволов» в 30 млн евро, а его контракт с английским клубом рассчитан до 2019 года.