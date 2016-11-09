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Риццоли признан лучшим арбитром Евро-2016

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Судья из Италии Никола Риццоли признан лучшим арбитром чемпионата Европы по футболу во Франции.

Как сообщает Football Italia, награду арбитр получит перед товарищеским матчем Италия – Германия, который состоится 15 ноября.

Стоит отметить, что ранее Риццоли был признан самым эффективным рефери на турнире, а в 2014 году он получил награду, как лучшему судье чемпионата мира в Бразилии. 

Напомним, на Евро-2016 итальянец отработал четыре матча, включая полуфинал Германия – Франция (0:2).


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