Риццоли признан лучшим арбитром Евро-2016
Судья из Италии Никола Риццоли признан лучшим арбитром чемпионата Европы по футболу во Франции.
Как сообщает Football Italia, награду арбитр получит перед товарищеским матчем Италия – Германия, который состоится 15 ноября.
Стоит отметить, что ранее Риццоли был признан самым эффективным рефери на турнире, а в 2014 году он получил награду, как лучшему судье чемпионата мира в Бразилии.
Напомним, на Евро-2016 итальянец отработал четыре матча, включая полуфинал Германия – Франция (0:2).
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