В Катаре на ЧМ-2022 будет запрещено употребление алкоголя в общественных местах

Глава оргкомитета чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре Хасан аль-Тавади рассказал, что во время проведения турнира в общественных местах будет запрещена продажа алкоголя.

- Будет запрещено употреблять алкоголь на улицах и общественных местах во время ЧМ-2022. Это окончательное решение. Мы против распространения алкоголя на стадионах и в его окрестностях. Мы будем придерживаться катарского законодательства, учитывать наши традиции и обычаи, - цитирует аль-Тавади Al-Sharq.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.