Вячеслав Малафеев: Луческу жесткий тренер, у него кто выжил, тот и выходит на поле

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал нынешнее состояние игроков питерского клуба, отметив, что наставник команды Мирча Луческу серьезно подходит физической подготовке.



«Много травмированных или недолечившихся. Это говорит о том, что игроки либо не успевают восстанавливаться, либо нагрузки достаточно велики. Может быть, тем, кто отвечает за физику, стоит варьировать нагрузку в зависимости от того, кто сколько играет? Из того, что я слышал о Мирче Луческу еще до его прихода в «Зенит», он в этом смысле достаточно жесткий тренер. У него кто выжил, тот и выходит на поле.



Почему против «Терека» выступали недолечившийся Дзюба или не полностью, возможно, восстановившийся Жирков? Мне кажется, тренеры, зная, что на носу перерыв на встречи сборных, всегда стараются дотянуть до него на старом багаже. Чтобы уже потом вносить какие-то изменения с помощью тренировочного процесса, анализа прежних ошибок, а затем обновленными идти в следующий этап чемпионата. Впрочем, не мне учить Луческу – он и так всё прекрасно знает и понимает. С ребятами на тему нового наставника общаюсь, но всё выносить на суд читателей, понятно, нельзя. Тем более кто-то может что-то в таких рассказах преувеличить, преподнести на свой субъективный взгляд и так далее», – цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».



На данный момент «Зенит», набрав 28 баллов, занимает 2 место в таблице чемпионата России.



В следующем туре команда из Санкт-Петербурга встретится 20 ноября на своем поле с «Крыльями Советов».