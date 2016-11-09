IAAF не намерена снимать запрет с российских легкоатлетов, наказанных МОК за допинг

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не планирует снимать временный запрет на участие в соревнованиях с тех спортсменов, чьи результаты выступлений на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов были аннулированы после перепроверки допинг-проб.

- Все легкоатлеты, на которых были наложены санкции МОК, продолжают находиться под временным запретом на участие в соревнованиях, - сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы IAAF.

Напомним, что МОК после проверки допинг-проб лишил сборную России пяти медалей с ОИ-2008 и двух медалей с ОИ-2012. Наказанные МОК спортсмены в течение определенного времени имеют возможность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Если этого не произойдет, то IAAF примет решение об аннуляции результатов в течение как минимум двух последующих лет после Игр 2008 или 2012 годов.