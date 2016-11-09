Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Нефтехимик- : -Динамо
Футбол  Кубань- : -Спартак-2
Хоккей  Динамо Москва- : -СКА
Футбол  Тюмень- : -Зенит-2
Хоккей  Витязь- : -ЦСКА
Баскетбол  Уникаха- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роналдо: Если бы мне пришлось выбирать между Месси и Криштиану, отдал бы «Золотой мяч» Роналду

Источник:  Goal.comКомментарии

Бывший форвард сборной Бразилии, «Барселоны» и мадридского «Реала» Роналдо выразил мнение, что в этом году «Золотой мяч» должен получить нападающий «сливочных» Криштиану Роналду.

«Если бы мне пришлось выбирать между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, то я бы отдал эту награду игроку «Реала». Почему? Исхожу из того, что португалец выиграл Лигу чемпионов и Евро-2016», – приводит слова бразильца Goal.

По итогам минувшего сезона Месси вместе с «Барселоной» выиграл чемпионат и Кубок Испании, а также дошел вместе со сборной Аргентины до финала Кубка Америки.

Отметим, что вручение «Золотого мяча» состоится в январе 2017 года.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Криштиану Роналду: Хочу выиграть чемпионат мира, мне нужны трофеиНападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду дал интервью клубному телевидению после продления контракта со «сливочными» до 2021 года.Рекордный контракт Роналду, новая татуировка Месси и недоумение Мутко. Все главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать свой день с главных новостей утра вторника.Роналду будет зарабатывать 24 миллиона евро в год по контракту с NikeНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду вскоре подпишет новый рекламный контракт с производителем спортивной одежды Nike. Об этом сообщают испанские СМИ.Лионель Месси сделал новую татуировку (фото)Лионель Месси сделал новую татуировку (фото)Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины «забил» свою левую ногу татуировкой.Фабио Капелло: Пеле, Марадона и Месси – три величайших игрока в истории футболаБывший главный тренер сборной России Фабио Капелло включил форварда «Барселоны» Лионеля Месси в тройку лучших игроков в истории футбола.Криштиану Роналду: Золотой мяч? Сохраняю спокойствие, поскольку выиграл Лигу чемпионов и Евро-2016Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заявил, что после сезона 2015/16 ему не следует думать, кто станет обладателем «Золотого мяча».Криштиану Роналду: «Реал» навсегда останется в моем сердце, хочу играть за клуб до 41 годаКриштиану Роналду: «Реал» навсегда останется в моем сердце, хочу играть за клуб до 41 годаНападающий Криштиану Роналду прокомментировал продление своего контракта с мадридским «Реалом».500 голов Месси! За счет чего «Барселона» обыграла «Севилью»500 голов Месси! За счет чего «Барселона» обыграла «Севилью»«Советский спорт» рассказывает о матче «Севилья» – «Барселона» (1:2), в котором все решил аргентинский гений.Эрик Кантона: Месси превратили в Джастина БибераБывший капитан «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона высказался о новой прическе форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.Марио Балотелли: Отдал бы «Золотой мяч» Луису СуаресуФорвард «Ниццы» и сборной Италии Марио Балотелли назвал своего претендента на «Золотой мяч».Томас Тухель: Обамеянг очень любит быть в центре внимания, как РоналдуГлавный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель рассказал о характере форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, отметив, что доволен его отношением к делу после санкций со стороны клуба.Жерар Пике: Если бы «Золотой мяч» давали лучшему игроку мира, то Месси должен был бы получать его постоянноЗащитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике выразил мнение, что «Золотой мяч» по итогам каждого года должен доставаться форварду сине-гранатовых и сборной Аргентины Лионелю Месси.Лионель Месси забил 500-й гол за «Барселону»Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил 500-й гол за каталонский клуб.Роналду продлил контракт с «Реалом» до 2021 годаНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Роналду продлит контракт с «Реалом»Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду продлит действующий контракт. Об этом сообщают испанские СМИ.Финансовый фэйр-плей мешает «Барселоне» продлить контракт с МессиПрезидент «Барселона» Жозеп Бартомеу подтвердил, что клуб столкнулся с трудностями, работая над продлением контракта нападающего Лионеля Месси.Хосеп Гвардиола: Артета не мог спровоцировать конфликт с Месси, потому что он им восхищаетсяГлавный тренер «Манчестер Сити» выразил уверенность в том, что Микель Артета не мог спровоцировать конфликт с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.Месси, Роналду, Неймар и еще 20 игроков претендуют на звание лучшего футболиста мира по версии ФИФАФИФА на своем официальном сайте опубликовала список претендентов на звание лучшего футболиста мира по версии организации. В него вошли 23 игрока.Луиш Фигу: Футболист такого уровня, как Роналду не должен беспокоитьсяЭкс-полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу выразил мнение, что «Золотой мяч» по итогам этого года выиграет нападающий «сливочных» и сборной Португалии Криштиану Роналду.Роналду наступил на игрока «Легии» в концовке матча Лиги чемпионовКак сообщает каталонское издание Sport.es, нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду умышленно наступил на игрока «Легии» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Луис Назарио Роналдо
Луис Назарио Роналдовсе новости
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости

Cпецпредложение