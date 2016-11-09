Роналдо: Если бы мне пришлось выбирать между Месси и Криштиану, отдал бы «Золотой мяч» Роналду

Бывший форвард сборной Бразилии, «Барселоны» и мадридского «Реала» Роналдо выразил мнение, что в этом году «Золотой мяч» должен получить нападающий «сливочных» Криштиану Роналду.



«Если бы мне пришлось выбирать между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, то я бы отдал эту награду игроку «Реала». Почему? Исхожу из того, что португалец выиграл Лигу чемпионов и Евро-2016», – приводит слова бразильца Goal.

По итогам минувшего сезона Месси вместе с «Барселоной» выиграл чемпионат и Кубок Испании, а также дошел вместе со сборной Аргентины до финала Кубка Америки.

Отметим, что вручение «Золотого мяча» состоится в январе 2017 года.





