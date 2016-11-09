Моуринью недоволен работой медицинского штаба «Манчестер Юнайтед»

читайте также

Китайский клуб провел переговоры с агентом Руни, но получил отказ Представитель китайской команды «Бэйцзин Гоань» Ло Нин рассказал, что минувшим летом клуб из Азии пытался приобрести форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

Шнайдерлин может перейти из «МЮ» в «Милан» зимой Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнайдерлин может стать игроком «Милана». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Златан Ибрагимович: Хотел, чтобы Эйфелеву башню заменили моей статуей Шведский форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился мнением о Манчестере и рассказал о том, что ни разу не посещал Эйфелеву башню.

Златан Ибрагимович: Когда мы лучше узнаем друг друга, сможем добиться многого Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает, что команда добьется больших успехов, как только игроки начнут лучше понимать друг друга.

Маттео Дармиан: Хочу, чтобы Моуринью испытывал головную боль при выборе стартового состава Защитник «Манчестер Юнайтед» Матео Дармиан прокомментировал информацию, согласно которой наставник команды Жозе Моуринью намерен продать его в другой клуб зимой 2017 года.

Ибрагимович извинился за то, что пропустит матч с «Арсеналом» Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович принес извинения болельщикам команды за то, что из-за перебора желтых карточек он не сможет принять участия в ключевой встрече 12-го тура чемпионата Англии против «Арсенала».

Эмре Джан: В «Манчестер Юнайтед» проявляют неуважение к Швайнштайгеру Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан считает, что в «Манчестер Юнайтед» неуважительно относятся к его соотечественнику Бастиану Швайнштайгеру.

«Манчестер Юнайтед»: без Моуринью – лучше. Обзор 13-го тура АПЛ «Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, случившихся в 13-м туре чемпионата Англии.

Златан Ибрагимович: Думал, я один забил 25 тысяч голов в чемпионате Англии Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал свой первый гол в ворота «Суонси», который стал 25000-м в истории АПЛ.

Жозе Моуринью: Чтобы начать конкурировать «Манчестер Юнайтед» должен играть на пределе своих возможностей Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил, чего не хватает его команде в нынешнем сезоне.

Ибрагимович забил 400-й гол в карьере и 25-тысячный в истории АПЛ Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович оформил дубль в матче 11-го тура против «Суонси» (3:1), тем самым забил 400-й гол в карьере и 25-тысячный в истории АПЛ.

Ибрагимович пропустит матч с «Арсеналом» из-за дисквалификации Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович получил желтую карточку в матче 11-го тура премьер-лиги с «Суонси».

Дубль Ибрагимовича принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Суонси» «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Суонси» (3:1) в матче 11-го тура премьер-лиги на «Либерти Стэдиум».

5 лучших матчей сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» Ровно 30 лет назад Алекс Фергюсон возглавил «Манчестер Юнайтед», который впоследствии стал одним из самых титулованных клубов в Европе.

Депай готов покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе Голландский вингер «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

«МЮ» намерен приобрести Година за 30 млн фунтов Защитник «Атлетико» Диего Годин может в зимнее трансферное окно перебраться в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

Ули Хенесс: Швайнштайгера в «Манчестер Юнайтед» считают прокаженным Бывший менеджер и президент «Баварии» Ули Хенесс возмущен отношением «Манчестер Юнайтед» к бывшему капитану сборной Германии Бастиану Швайнштайгеру.

Руководство «Интера» планирует вернуть в команду Моуринью Жозе Моуринью по окончании сезона-2016/17 может вернуться на пост главного тренера миланского «Интера», сообщает Tuttosport.

Луиш Фигу: Завершил карьеру раньше ради работы с Моуринью Бывший полузащитник «Барселоны», мадридского «Реала» и сборной Португалии Луиш Фигу дал интервью газете Marca в день своего рождения.