Моуринью недоволен работой медицинского штаба «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен работой медицинского штаба команды во главе со Стивом Макналли. Об этом сообщает издание The Times.
По информации источника, португальский специалист разочарован большим количеством травм в клубе. Напомним, со старта нынешнего сезона из-за различных повреждений матчи «МЮ» пропускали Люк Шоу, Крис Смоллинг, Генрих Мхитарян, Антони Марсьяль, Фил Джонс и Уэйн Руни.
Отметим, что будучи наставником «Челси», Моуринью вступал в конфликт с врачом «синих» Евой Карнейро, которая в итоге покинула лондонский клуб.
На данный момент «Юнайтед» занимает 6 место в таблице АПЛ, набрав после 11-ти туров 18 баллов.
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