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Клим Костин: Отдали канадцам победу своими же руками

Источник:  Р-СпортКомментарии

Форвард молодежной сборной России и московского «Динамо» Клим Костин прокомментировал поражение от сборной Западной хоккейной лиги (WHL) в традиционной выставочной серии.

- Отдали канадцам победу своими же руками, не они выиграли этот матч, а мы его сами проиграли. Проиграли, потому что тактически неправильно сыграли, не выполнили то, о чем просил тренер. Валерий Николаевич Брагин говорил, что в обороне нужно играть предельно внимательно, но мы не уследили за канадцами, пропустили три шайбы в третьем периоде и уже не смогли отыграться. К своим моментам очень халатно относимся, не забиваем, а канадцы за ошибку сразу наказывают», - цитирует Костина «Р-Спорт». 

Хоккеисты молодежной сборной России уступили команде Западной хоккейной лиги (WHL) во втором матче Суперсерии. Встреча между командами завершилась со счетом 1:4 в пользу хозяев турнира. Отметим, что первая игра между командами завершилась победой сборной России в овертайме (3:2). 

В следующей встрече подопечные Валерия Брагина сыграют с командой Хоккейной лиги Онтарио. Матч пройдет в ночь на пятницу.

Матч

Западная хоккейная лига - Россия (U-20) - 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Голы:

Клэк (Бенсон, Роннинг), 29:18 (1:0). Квартальнов (Волков А., Дронов), 34:07 (1:1). Джульсен (Меркли, Харкинс), 46:30 (2:1 - бол.). Вагнер (Бенсон, Сой), 47:34 (3:1). Бенсон (Меркли, Стил), 59:12 (4:1 - п.в.).

Место и дата

09 ноября 06:00, , Онлайн-трансляция


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