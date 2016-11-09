Клим Костин: Отдали канадцам победу своими же руками
Форвард молодежной сборной России и московского «Динамо» Клим Костин прокомментировал поражение от сборной Западной хоккейной лиги (WHL) в традиционной выставочной серии.
- Отдали канадцам победу своими же руками, не они выиграли этот матч, а мы его сами проиграли. Проиграли, потому что тактически неправильно сыграли, не выполнили то, о чем просил тренер. Валерий Николаевич Брагин говорил, что в обороне нужно играть предельно внимательно, но мы не уследили за канадцами, пропустили три шайбы в третьем периоде и уже не смогли отыграться. К своим моментам очень халатно относимся, не забиваем, а канадцы за ошибку сразу наказывают», - цитирует Костина «Р-Спорт».
Хоккеисты молодежной сборной России уступили команде Западной хоккейной лиги (WHL) во втором матче Суперсерии. Встреча между командами завершилась со счетом 1:4 в пользу хозяев турнира. Отметим, что первая игра между командами завершилась победой сборной России в овертайме (3:2).
В следующей встрече подопечные Валерия Брагина сыграют с командой Хоккейной лиги Онтарио. Матч пройдет в ночь на пятницу.
Матч
Западная хоккейная лига - Россия (U-20) - 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Голы:
Клэк (Бенсон, Роннинг), 29:18 (1:0). Квартальнов (Волков А., Дронов), 34:07 (1:1). Джульсен (Меркли, Харкинс), 46:30 (2:1 - бол.). Вагнер (Бенсон, Сой), 47:34 (3:1). Бенсон (Меркли, Стил), 59:12 (4:1 - п.в.).
Место и дата
09 ноября 06:00, , Онлайн-трансляция