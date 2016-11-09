Клим Костин: Отдали канадцам победу своими же руками

Форвард молодежной сборной России и московского «Динамо» Клим Костин прокомментировал поражение от сборной Западной хоккейной лиги (WHL) в традиционной выставочной серии.

- Отдали канадцам победу своими же руками, не они выиграли этот матч, а мы его сами проиграли. Проиграли, потому что тактически неправильно сыграли, не выполнили то, о чем просил тренер. Валерий Николаевич Брагин говорил, что в обороне нужно играть предельно внимательно, но мы не уследили за канадцами, пропустили три шайбы в третьем периоде и уже не смогли отыграться. К своим моментам очень халатно относимся, не забиваем, а канадцы за ошибку сразу наказывают», - цитирует Костина «Р-Спорт».

Хоккеисты молодежной сборной России уступили команде Западной хоккейной лиги (WHL) во втором матче Суперсерии. Встреча между командами завершилась со счетом 1:4 в пользу хозяев турнира. Отметим, что первая игра между командами завершилась победой сборной России в овертайме (3:2).

В следующей встрече подопечные Валерия Брагина сыграют с командой Хоккейной лиги Онтарио. Матч пройдет в ночь на пятницу.



