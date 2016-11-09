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«Бавария» лидирует в борьбе за Иско и планирует оформить трансфер зимой 2017 года

Источник:  Don BalonКомментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон близок к уходу из команды зимой 2017 года.

Как сообщает Don Balon, на игрока сборной Испании претендуют два клуба из Лондона («Челси» и «Тоттенхэм»), а также мюнхенская «Бавария». Отмечается, что действующий чемпион Германии лидирует в борьбе за футболиста и планирует приобрести игрока в зимнее трансферное окно. Ранее агент полузащитника заявил, что его клиент не покинет «Реал» до конца текущего сезона.

На данный момент в активе игрока 9 матчей, два гола и 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает 24-летнего Иско в 35 млн евро, а его нынешний контракт с мадридским клубом рассчитан до 2019 года.

Отметим, что наставник «Баварии» Карло Анчелотти знаком с футболистом по совместной работе в «Реале».

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