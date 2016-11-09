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Катар объявил состав на товарищеский матч с Россией

Источник:  РФСКомментарии

Тренерский штаб сборной Катара во главе с уругвайским специалистом Хорхе Фоссати огласил список футболистов на товарищеский матч с командой России.

В список вошли 27 футболистов.

Вратари: Халифа Абубакр («Аль-Джаиш»), Сауд Аль-Хажри («Аль-Райян»), Сад Аль-Шиб («Аль-Садд»).

Защитники: Яссер Абубакр («Аль-Джаиш»), Аль Махди Али («Аль-Гарафа»), Салем Аль-Хажри, Мохаммед Касола, Ибрахим Маджид, Педро Мигель (все - «Аль-Садд»), Мохамед Муса («Лехвия»), Муса Харон («Аль-Райян»), Фахад Шанин («Эйпен» Бельгия).

Полузащитники: Али Асад, Хасан Аль-Хаидус (все - «Аль-Садд»), Карим Будиаф, Луис Мартин (оба - «Лехвия»), Ахмед Абдул Магсуд, Ахмед Салех Халфан, Буалем Хухи (все - «Аль-Араби»), Маджид Мохаммед («Аль-Джаиш»), Родриго Табата («Аль-Райян»), Абдулазиз Хатем («Аль-Гарафа»).

Нападающие: Ахмед Ала («Аль-Райян»), Акрам Афиф («Спортинг» Испания), Али Афиф («Лехвия»), Хамид Исмаил, Себастьян Сория (оба - «Аль-Садд»). 

Напомним, что товарищеский матч Катар - Россия состоится 10 октября.  Встреча состоится в Дохе на стадионе «Аль Садд», начало – в 19:00 мск. 

Голосование: Как завершится матч Катар – Россия?

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