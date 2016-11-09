Катар объявил состав на товарищеский матч с Россией
Тренерский штаб сборной Катара во главе с уругвайским специалистом Хорхе Фоссати огласил список футболистов на товарищеский матч с командой России.
В список вошли 27 футболистов.
Вратари: Халифа Абубакр («Аль-Джаиш»), Сауд Аль-Хажри («Аль-Райян»), Сад Аль-Шиб («Аль-Садд»).
Защитники: Яссер Абубакр («Аль-Джаиш»), Аль Махди Али («Аль-Гарафа»), Салем Аль-Хажри, Мохаммед Касола, Ибрахим Маджид, Педро Мигель (все - «Аль-Садд»), Мохамед Муса («Лехвия»), Муса Харон («Аль-Райян»), Фахад Шанин («Эйпен» Бельгия).
Полузащитники: Али Асад, Хасан Аль-Хаидус (все - «Аль-Садд»), Карим Будиаф, Луис Мартин (оба - «Лехвия»), Ахмед Абдул Магсуд, Ахмед Салех Халфан, Буалем Хухи (все - «Аль-Араби»), Маджид Мохаммед («Аль-Джаиш»), Родриго Табата («Аль-Райян»), Абдулазиз Хатем («Аль-Гарафа»).
Нападающие: Ахмед Ала («Аль-Райян»), Акрам Афиф («Спортинг» Испания), Али Афиф («Лехвия»), Хамид Исмаил, Себастьян Сория (оба - «Аль-Садд»).
Напомним, что товарищеский матч Катар - Россия состоится 10 октября. Встреча состоится в Дохе на стадионе «Аль Садд», начало – в 19:00 мск.