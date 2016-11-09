Катар объявил состав на товарищеский матч с Россией

Анатолий Бышовец: Не вижу проблемы в том, что Дзюба не поехал в сборную, но играет за «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец не видит противоречия в том, что нападающий Артем Дзюба из-за травмы не был вызван в национальную команду на матчи с Катаром и Румынией, но вышел на поле в матче с «Тереком» (1:2).