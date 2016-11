Компани жестко отреагировал на победу Трампа в выборах президента США

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Венсан Компани прокомментировал итоги выборов президента США.



Напомним, сегодня стало известно, что новым главой государства стал представитель Республиканской партии Дональд Трамп.



«Какого черта!? Давайте отдадим идиотам власть во всем мире и посмотрим, что из этого выйдет. Реалити-шоу нового поколения», – написал Компани на своей странице в Twitter.



Отметим, что Трамп опередил в голосовании представителя Демократической партии Хиллари Клинтон. Новый президент США приступит к своим обязанностям 20 января 2017 года.

Wtf.. Let's put all the idiots around the world in power and see what happens. Next gen reality TV. #SadWorld