Дмитрий Баринов: Когда «Локомотив» предложил продлить контракт – не просил каких-то миллионов

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как он относится к высказываниям, что российская молодежь хочет сразу многого, вместо того чтобы играть в футбол.

- Ну, я не такой человек. Предложили переподписать контракт – я даже не думал, не просил денег каких-то, миллионов. Просто приехал и подписал. А кто-то да – просит, кого что-то не устраивает — уходят. Это все еще зависит от того, будешь ты играть здесь или нет. Если подпишешь контракт и будешь сидеть – это тоже не хорошо.

Главное – играть. Я не знаю, кто о чем другом думает, а у меня главное – именно играть. Мечта, конечно, — чемпионат мира домашний. Все в моих руках и ногах, все от меня зависит. Буду проявлять себя – думаю, получу вызов, а там уже как сложится, цитирует Баринова lokomotiv.info.

В текущем сезоне 20-летний Баринов провел за «Локомотив» два матча, но результативными действиями не отметился.