Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Нефтехимик- : -Динамо
Футбол  Кубань- : -Спартак-2
Хоккей  Динамо Москва- : -СКА
Футбол  Тюмень- : -Зенит-2
Хоккей  Витязь- : -ЦСКА
Баскетбол  Уникаха- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Баринов: Когда «Локомотив» предложил продлить контракт – не просил каких-то миллионов

Источник:  Lokomotiv.infoКомментарии

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как он относится к высказываниям, что российская молодежь хочет сразу многого, вместо того чтобы играть в футбол.

- Ну, я не такой человек. Предложили переподписать контракт – я даже не думал, не просил денег каких-то, миллионов. Просто приехал и подписал. А кто-то да – просит, кого что-то не устраивает — уходят. Это все еще зависит от того, будешь ты играть здесь или нет. Если подпишешь контракт и будешь сидеть – это тоже не хорошо.

Главное – играть. Я не знаю, кто о чем другом думает, а у меня главное – именно играть. Мечта, конечно, — чемпионат мира домашний. Все в моих руках и ногах, все от меня зависит. Буду проявлять себя – думаю, получу вызов, а там уже как сложится, цитирует Баринова lokomotiv.info.

В текущем сезоне 20-летний Баринов провел за «Локомотив» два матча, но результативными действиями не отметился. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Футболисты ЦСКА завтра возобновят тренировкиЗавтра футболисты ЦСКА после небольшого перерыва возобновят тренировки.Вячеслав Малафеев: Луческу жесткий тренер, у него кто выжил, тот и выходит на полеБывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал нынешнее состояние игроков питерского клуба, отметив, что наставник команды Мирча Луческу серьезно подходит физической подготовке.Павел Погребняк: В «Динамо» отличная атмосфераНападающий «Динамо» Павел Погребняк рассказал об атмосфере внутри клуба.Федор Погорелов: Необъективности во время матчей «Зенита» я не допускалФедор Погорелов: Необъективности во время матчей «Зенита» я не допускалНовый голос выездных матчей «Зенита» Федор Погорелов - о своих симпатиях к петербургской команде и злобных комментариях болельщиков.Гаджи Гаджиев: Если бы Джикия выбрал Грузию, могли возникнуть проблемы в стартовом составе «Амкара»Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал вызов защитника Георгия Джикия в сборную России.Майкон: Сделаю все, чтобы с Семиным «Локомотив» снова боролся за чемпионствоНападающий «Локомотива» Майкон рассказал, как изменился тренер Юрий Семин по сравнению со своим предыдущим пришествием в «Локомотив» в 2010 году.Жирков пропустит матч против КатараЗащитник «Зенита» Юрий Жирков, пропустивший тренировку сборной В Катаре из-за проблем с мышцами бедра, прошел МРТ в катарском госпитале Aspitar, сообщает официальный сайт РФС.Майкон: «Локомотив» сумел подняться с колен, теперь нужно не сбавлять оборотыНападающий «Локомотива» Майкон рассказал, как его команде удалось обыграть «Анжи» в чемпионате России (4:0). Также он сказал, что «Локо» начинает находить свою игру.Азмун может сменить «Ростов» на «Ливерпуль» в январе«Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему «Ростова» Сердару Азмуну. Об этом сообщают британские СМИ.Агент Джовинко: Тренерский штаб сборной Италии должен следить за растущими лигами, такими как MLS и чемпионат РоссииАгент нападающего «Торонто» Себастьяна Джовинко Андреа Д’Амико считает, что главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура зря игнорирует его подопечного. Он считает, что тренерский штаб должен расширить круг чемпионатов, где могут играть кандидаты в сборную.Виталий Мутко: У всех региональных клубов большие проблемыВице-премьер правительства Российской Федерации Виталий Мутко заявил, что у всех региональных клубов большие проблемы.Без цифр систему не понять. Василий Уткин – за здравый календарный смыслБез цифр систему не понять. Василий Уткин – за здравый календарный смыслОбозреватель «Советского спорта» – о спорности любой календарной системы в российском футболе.Ничего менять не надо. Константин Клещев – за «осень – весну»Ничего менять не надо. Константин Клещев – за «осень – весну»Едва температура опустится ниже нуля, многие тут же вспоминают, как было хорошо при системе «весна – осень».Ольга Смородская: Болельщики? Время покажет, кто перед кем должен извинятьсяОльга Смородская: Болельщики? Время покажет, кто перед кем должен извинятьсяБывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала в эфире программы «Культ тура» об трансферах, зарплатах и болельщиках клуба.Дмитрий Шляхтин: Со Скрипченко подписали контракт до конца сезонаНовый наставник самарских «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко пробудет в своей должности до конца сезона. Об этом корреспонденту «Советского спорта» Сергею Волкову в Самаре рассказал председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.Ольга Смородская: В «Локо» зарплаты ниже, чем в «Спартаке». Я абсолютно уверенаБывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в эфире программы «Культ тура» заявила, что зарплаты у игроков железнодорожников были ниже, чем у футболистов «Спартака».Ольга Смородская: Невозможно перестать обращать внимание на свистБывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в эфире программы «Культ тура» рассказала, что к ней не раз обращались российские футболисты с просьбой об улучшении финансовых условий.Ольга Смородская: Хенти плохо играет? Он не виноватБывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в эфире передачи «Культ тура» рассказала о трансфере форварда Эзекиля Хенти и подвела итоги работы в клубе.Ольга Смородская:  Из-за российского паспорта игроки требовали улучшения финансовых условийБывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в эфире программы «Культ тура» рассказала, что к ней не раз обращались российские футболисты с просьбой об улучшении финансовых условий.«Зима – зима». Стоит ли откладывать возвращение на систему «весна – осень»«Зима – зима». Стоит ли откладывать возвращение на систему «весна – осень»Обозреватель «Советского спорта» Николай Яременко о том, стоит ли откладывать возвращение на систему «весна – осень».

Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Дмитрий Баринов
Дмитрий Бариноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение