Илюмжинов поздравил Трампа с победой на выборах и предложил ему сделать первый ход в матче Карлсен – Карякин

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и пригласил его на матч за мировую шахматную корону.

- Сегодня в США состоялись выборы. Я уже поздравил Дональда Трампа и пригласил его 11 ноября сделать первый ход в матче за титул чемпиона мира. Общаюсь с членами его штаба, жду ответа. Что касается других VIP-гостей, отказов пока мы не получали. Я специально организовывал этот матч под выборы - вся элита сейчас там, в Нью-Йорке. Так им проще будет посетить матч, после президентских выборов, - рассказал Илюмжинов.

Напомним, 70-летний бизнесмен Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, обошел на выборах президента США Хиллари Клинтон. Он вступит в должность через три месяца.

Матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Соперники сыграют 12 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного исхода будет назначен тай-брейк.



