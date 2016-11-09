Лайне, Шайфли и Джонс – три звезды игрового дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Первой звездой для стал финский форвард «Виннипега» Патрик Лайне, забросивший три шайбы в ворота «Далласа» (8:2) и сделавший один результативный пас.

Второй звездой назван его одноклубник, канадский центрфорвард Марк Шайфли, который также набрал в этой встрече четыре очка (2+2).

Третьей звездой признан голкипер «Сан-Хосе» Мартин Джонс, отразивший все 24 броска по своим воротам в победном матче «Акул» с «Вашингтоном» (3:0).



