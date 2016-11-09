Валерий Брагин: Мы допустили позиционную ошибку
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение от сборной Западной хоккейной лиги (WHL) в традиционной выставочной серии.
- После ничейных двух периодов в третьем игра шла до гола. Мы допустили позиционную ошибку, нападающий пропустил подключение защитника. Тут же в контратаке получили третий, и, по сути, исход был предрешен. Пытались забить до самого конца. Было несколько моментов и в большинстве, и в равных составах. Вторая заброшенная шайба могла придать эмоций, тогда шансов зацепиться было бы больше.
- Главный итог двух матчей со сборной Западной лиги?
- Посмотрели всех в деле, и все, что нужно, увидели, - цитирует Брагина пресс-служба ФХР.
Хоккеисты молодежной сборной России уступили команде Западной хоккейной лиги (WHL) во втором матче Суперсерии. Встреча между командами завершилась со счетом 1:4 в пользу хозяев турнира. Отметим, что первая игра между командами завершилась победой сборной России в овертайме (3:2).
В следующей встрече подопечные Валерия Брагина сыграют с командой Хоккейной лиги Онтарио. Матч пройдет в ночь на пятницу.
Матч
Западная хоккейная лига - Россия (U-20) - 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Голы:
Клэк (Бенсон, Роннинг), 29:18 (1:0). Квартальнов (Волков А., Дронов), 34:07 (1:1). Джульсен (Меркли, Харкинс), 46:30 (2:1 - бол.). Вагнер (Бенсон, Сой), 47:34 (3:1). Бенсон (Меркли, Стил), 59:12 (4:1 - п.в.).
Место и дата
09 ноября 06:00, , Онлайн-трансляция