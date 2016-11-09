Валерий Брагин: Мы допустили позиционную ошибку

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение от сборной Западной хоккейной лиги (WHL) в традиционной выставочной серии.

- После ничейных двух периодов в третьем игра шла до гола. Мы допустили позиционную ошибку, нападающий пропустил подключение защитника. Тут же в контратаке получили третий, и, по сути, исход был предрешен. Пытались забить до самого конца. Было несколько моментов и в большинстве, и в равных составах. Вторая заброшенная шайба могла придать эмоций, тогда шансов зацепиться было бы больше.

- Главный итог двух матчей со сборной Западной лиги?



- Посмотрели всех в деле, и все, что нужно, увидели, - цитирует Брагина пресс-служба ФХР.

Хоккеисты молодежной сборной России уступили команде Западной хоккейной лиги (WHL) во втором матче Суперсерии. Встреча между командами завершилась со счетом 1:4 в пользу хозяев турнира. Отметим, что первая игра между командами завершилась победой сборной России в овертайме (3:2).

В следующей встрече подопечные Валерия Брагина сыграют с командой Хоккейной лиги Онтарио. Матч пройдет в ночь на пятницу.