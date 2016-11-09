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Игорь Ларионов: Качества Макарова делали его практически неуязвимым

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Бывший форвард ЦСКА и сборной СССР Игорь Ларионов поделился воспоминаниями о Сергее Макарове, с которым играл в армейском клубе, национальной команде и «Сан-Хосе».

«В Макарове сочеталось практически все хорошее, что только может быть в хоккеисте. Хоккейный интеллект, характер, сумасшедшая техника, катание и безумная жажда в каждой игре показать, что он сильнейший. По большому счету, если представить себе качества идеального хоккеиста – все они у Михалыча были. И это делало его практически неуязвимым. Несмотря на небольшой рост, который, в сущности, никогда ему и не мешал. Как не мешает сегодня, например, Сидни Кросби и Патрику Кейну. Хороших игроков в мире – толпа, а великих – единицы», – сказал Ларионов в интервью NHL.com/ru.

Напомним, Макаров на международной арене в составе сборной СССР становился чемпионом ОИ (1984 и 1988), чемпионом мира (1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989 и 1990). 

На клубном уровне форвард выигрывал Кубок Вызова (1979), Кубок Канады (1981), а также признавался в 1990 году лучшим новичком НХЛ.



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