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Илья Ковальчук: Знарок – настоящий челябинский мужик, который всего добился сам

Источник:  КХЛКомментарии

Форвард СКА Илья Ковальчук поделился мнением о тренере армейской команды. 

- Знарок - настоящий челябинский мужик, который всего в жизни достиг сам. Никаких подачек ему никогда не было ни сверху, ни снизу, ни сбоку. Он прошёл этот тернистый путь. И вообще весь тренерский штаб у нас – одна команда. Мы знаем, что они всегда открыты для разговора, и если есть проблема, ты можешь подойти, пообщаться, тебе честно объяснят, что и почему. Всем приятно работать с такими тренерами, - приводит слова Ковальчука официальный сайт КХЛ. 

Напомним, Олег Знарок в своей тренерской карьере работал со сборной Латвии, ХК МВД и московским «Динамо».

С 2014 года Знарок - главный тренер сборной России, а с 2016 года специалист занял аналогичный пост в СКА.  

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