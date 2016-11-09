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18-летний Патрик Лайне вышел в лидеры снайперской гонки НХЛ

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Второй номер драфта НХЛ-2016 финн Патрик Лайне стал лучшим снайпером текущего регулярного чемпионата.

Минувшей ночью 18-летний нападающий «Виннипега» отметился уже вторым хет-триком по ходу сезона. Он забросил три шайбы в матче «Джетс» с «Далласом» и был признан первой звездой игрового дня.

Всего в активе Лайне - уже 11 заброшенных шайб в регулярном первенстве-2016/17. Отметим, что одноклубник Патрика Марк Шайфли сегодня стал лидером в гонке бомбардиров (18 очков).

Напомним, Патрик Лайне был назван MVP чемпионата мира по хоккею-2016, который проходил в Москве и Санкт-Петербурге. 


Матч

Виннипег - Даллас - 8:2 (2:0, 4:1, 2:1)

Голы:

Шейфли (Элерс), 3:06 (1:0). Лайне (Постма, Чиаро), 8:46 (2:0). Ивз (Клингберг, Шо), 21:30 (2:1). Лайне (Уилер, Шейфли), 26:51 (3:1). Лайне (Шейфли, Элерс), 30:07 (4:1). Данё (Петан, Коннор), 37:09 (5:1). Шейфли (Петан, Лайне), 39:20 (6:1). Сегин (Ивз, Руссель), 42:32 (6:2). Копп (Бурмистров, Майерс), 53:49 (7:2). Лоури (Майерс, Копп), 58:16 (8:2).

Место и дата

09 ноября 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция


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