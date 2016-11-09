18-летний Патрик Лайне вышел в лидеры снайперской гонки НХЛ

Второй номер драфта НХЛ-2016 финн Патрик Лайне стал лучшим снайпером текущего регулярного чемпионата.

Минувшей ночью 18-летний нападающий «Виннипега» отметился уже вторым хет-триком по ходу сезона. Он забросил три шайбы в матче «Джетс» с «Далласом» и был признан первой звездой игрового дня.

Всего в активе Лайне - уже 11 заброшенных шайб в регулярном первенстве-2016/17. Отметим, что одноклубник Патрика Марк Шайфли сегодня стал лидером в гонке бомбардиров (18 очков).

Напомним, Патрик Лайне был назван MVP чемпионата мира по хоккею-2016, который проходил в Москве и Санкт-Петербурге.





