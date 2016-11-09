Ковальчук не исключает своего возвращения в НХЛ

Нападающий СКА Илья Ковальчук сообщил, что может вернуться в НХЛ после окончания контракта с питерским клубом.

- Посмотрим. Все может быть. А почему нет? Будем рассматривать все варианты продолжения карьеры. Сейчас у меня есть контракт, который я обязан не просто отработать, а с высоко поднятой головой, - цитирует Ковальчука «Р-Спорт».

Контракт Ковальчука со СКА действует до конца апреля 2017 года. В НХЛ хоккеист выступал за «Атланту» и «Нью-Джерси».