Карло Анчелотти: Игуаин вместе с Суаресом и Левандовски является лучшим нападающим в мире

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти назвал трех лучших нападающих планеты, а также прокомментировал переход форварда Гонсало Игуаина из «Наполи» в «Ювентус».



«Деньги, которые заплатил «Ювентус» за Игуаина? Это вполне нормально, потому что великие футболисты стоят дорого. Игуаин вместе с Луисом Суаресом и Робертом Левандовски является лучшим нападающим в мире», – сказал итальянский специалист.



Напомним, футболист перешел в стан действующих чемпионов Италии минувшим летом за 94 млн евро.



В нынешнем сезоне 28-летний игрок сборной Аргентины провел за туринский клуб во всех турнирах 16 матчей, забил 9 голов и отдал одну голевую передачу.







