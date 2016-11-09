Карло Анчелотти: Игуаин вместе с Суаресом и Левандовски является лучшим нападающим в мире
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти назвал трех лучших нападающих планеты, а также прокомментировал переход форварда Гонсало Игуаина из «Наполи» в «Ювентус».
«Деньги, которые заплатил «Ювентус» за Игуаина? Это вполне нормально, потому что великие футболисты стоят дорого. Игуаин вместе с Луисом Суаресом и Робертом Левандовски является лучшим нападающим в мире», – сказал итальянский специалист.
Напомним, футболист перешел в стан действующих чемпионов Италии минувшим летом за 94 млн евро.
В нынешнем сезоне 28-летний игрок сборной Аргентины провел за туринский клуб во всех турнирах 16 матчей, забил 9 голов и отдал одну голевую передачу.
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