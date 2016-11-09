Данила Квартальнов: В матче со сборной WHL сказалась усталость, проспали игроков соперника в третьем периоде
Нападающий молодежной сборной России Данила Квартальнов прокомментировал поражение команды от сборной WHL в рамках традиционной выставочной серии.
- Арена в полном порядке. Видеокуб, кажется, вообще полплощадки закрывает. Думаю, если здесь соберется полный зал, то будет ну очень громко.
- Забили уже второй раз за два матча.
- Меня партнеры выводят на такие позиции, с которых я обязан забивать. Хорошо, что получилось.
- В третьем периоде пропустили трижды. Назовете причину?
- Может, усталость сказалась. Проспали игроков, надо было интенсивнее крутить головой, чтобы видеть передвижения соперника. Мы же были недостаточно активны. Вот два раза и получили от подключавшегося игрока, - цитирует Квартальнова официальный сайт Федерации хоккея России.
Хоккеисты молодежной сборной России уступили команде Западной хоккейной лиги (WHL) во втором матче Суперсерии. Встреча между командами завершилась со счетом 1:4 в пользу хозяев турнира. Отметим, что первая игра между командами завершилась победой сборной России в овертайме (3:2).
В следующей встрече подопечные Валерия Брагина сыграют с командой Хоккейной лиги Онтарио. Матч пройдет в ночь на пятницу.
Матч
Западная хоккейная лига - Россия (U-20) - 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Голы:
Клэк (Бенсон, Роннинг), 29:18 (1:0). Квартальнов (Волков А., Дронов), 34:07 (1:1). Джульсен (Меркли, Харкинс), 46:30 (2:1 - бол.). Вагнер (Бенсон, Сой), 47:34 (3:1). Бенсон (Меркли, Стил), 59:12 (4:1 - п.в.).
Место и дата
09 ноября 06:00, , Онлайн-трансляция