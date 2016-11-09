Данила Квартальнов: В матче со сборной WHL сказалась усталость, проспали игроков соперника в третьем периоде

Нападающий молодежной сборной России Данила Квартальнов прокомментировал поражение команды от сборной WHL в рамках традиционной выставочной серии.

- Арена в полном порядке. Видеокуб, кажется, вообще полплощадки закрывает. Думаю, если здесь соберется полный зал, то будет ну очень громко.

- Забили уже второй раз за два матча.

- Меня партнеры выводят на такие позиции, с которых я обязан забивать. Хорошо, что получилось.

- В третьем периоде пропустили трижды. Назовете причину?

- Может, усталость сказалась. Проспали игроков, надо было интенсивнее крутить головой, чтобы видеть передвижения соперника. Мы же были недостаточно активны. Вот два раза и получили от подключавшегося игрока, - цитирует Квартальнова официальный сайт Федерации хоккея России.

Хоккеисты молодежной сборной России уступили команде Западной хоккейной лиги (WHL) во втором матче Суперсерии. Встреча между командами завершилась со счетом 1:4 в пользу хозяев турнира. Отметим, что первая игра между командами завершилась победой сборной России в овертайме (3:2).

В следующей встрече подопечные Валерия Брагина сыграют с командой Хоккейной лиги Онтарио. Матч пройдет в ночь на пятницу.