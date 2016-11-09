Virtus.pro, Escape Gaming, The Imperial и Team Liquid пробились на LAN-финал DreamLeague

Команды Virtus.pro, Escape Gaming, The Imperial и Team Liquid заработали путевки на LAN-финал шестого сезона турнира ASUS ROG DreamLeague по Dota 2.



По итогам отборочных соревнований Virtus.pro, Escape Gaming и The Imperial заняли первые три места в групповом этапе, а Team Liquid расположилась на четвертой строчке.



За каждую выигранную карту команды получали по 1 000 долларов.



LAN-финал ASUS ROG DreamLeague Season 6 пройдет в рамках DreamHack Winter c 25 по 26 ноября в городе Йёнчёпинг, Швеция. Призовой фонд турнира составит 175 000 долларов.