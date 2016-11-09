Футболисты ЦСКА завтра возобновят тренировки

Завтра футболисты ЦСКА после небольшого перерыва возобновят тренировки.

Днем команда соберется в Ватутинках. В ближайшие дни ЦСКА будет работать без Игоря Акинфеева, Зорана Тошича, Бибраса Натхо и Георгия Миланова - они вызваны в национальные сборные.

К работе с основным составом будут привлечены несколько футболистов молодежной команды. В ближайшую субботу, 12 ноября, армейцы проведут товарищеский поединок с «Уфой».

Следующий официальный матч у ЦСКА в Туле против «Арсенала». Игра состоится 18 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.







