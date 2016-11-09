Алексей Мишин: Только летальный исход остановит Туктамышеву от участия в Cup of China
Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин не сомневается в том, что его подопечная Елизавета Туктамышева выступит на китайском этапе Гран-при.
- Лиза заболела до поездки в Москву, ав Москве занятия с хореографом Стефаном Ламбьелем на разных катках еще усугубили ее болезнь, и сейчас она лежит с температурой. Но только летальный исход ее болезни остановит нас от участия в Cup of China, - рассказал Мишин.
Ранее Туктамышева выступила на Skate Canada, заняв на этом этапе Гран-при четвертое место.
Турнир в Китае пройдет 18-20 ноября.
Елизавета Туктамышева - чемпионка мира 2015 года.
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