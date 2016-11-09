Алексей Мишин: Только летальный исход остановит Туктамышеву от участия в Cup of China

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин не сомневается в том, что его подопечная Елизавета Туктамышева выступит на китайском этапе Гран-при.

- Лиза заболела до поездки в Москву, ав Москве занятия с хореографом Стефаном Ламбьелем на разных катках еще усугубили ее болезнь, и сейчас она лежит с температурой. Но только летальный исход ее болезни остановит нас от участия в Cup of China, - рассказал Мишин.

Ранее Туктамышева выступила на Skate Canada, заняв на этом этапе Гран-при четвертое место.

Турнир в Китае пройдет 18-20 ноября.

Елизавета Туктамышева - чемпионка мира 2015 года.





