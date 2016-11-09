Джесси Варгас: Мой бой с Пакьяо был очень близким, почти равным

Экс-чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Джесси Варгас прокомментировал свое поражение в поединке с Мэнни Пакьяо.

- В боксе мы иногда проигрываешь, иногда проигрываешь, но я считаю, что бой был очень близким. В целом я рад, что бой понравился всем моим болельщикам. Я ценю вашу поддержку. Спасибо всем, кто купил билеты или трансляцию. Я обязательно верну себе чемпионский пояс, - заявил Варгас.

Напомним, в минувший уик-энд в Лас-Вегасе Мэнни Пакьяо победил Варгаса единогласным решением судей (118:109, 118:109, 114:113).

Во втором раунде филиппинец послал оппонента в нокдаун.



