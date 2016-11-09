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Валерий Непомнящий: Проигрывать Катару мы не должны ни в коем случае

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча сборной России против команды Катара.

- Про счет я говорить не хочу, потому что это тот случай, когда качество игры и выполнение тренерской установки гораздо важнее. Не стал бы говорить и о разгромной победе, а также низком уровне сборной Катара, ведь в ее составе есть натурализованные бразильцы. К тому же возглавляет команду уругвайский тренер Хорхе Фоссати — довольно серьезный специалист.  

Наша сборная гораздо сильнее. Большая разница между нашими командами заключается и в том, что сейчас мы не участвуем в отборе на мировое первенство, а наш соперник участвует. Это означает, что настрой на предстоящую контрольную игру у них будет совсем другой, для них этот матч - важная тренировка. Что же касается нашей сборной, то хоть она преследует и другие цели, проигрывать Катару мы не должны ни в коем случае. Но и легкой победы в этой встрече тоже не будет, - цитирует Непомнящего Sportbox.

Напомним, что товарищеский матч Россия - Катар состоится 10 октября.  Встреча состоится в Дохе на стадионе «Аль Садд», начало – в 19:00 мск.  

Матч

Россия - Катар

Место и дата

10 ноября 19:00, , Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч Катар – Россия?

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