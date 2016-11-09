Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Нефтехимик0 : 1Динамо
Футбол  Кубань- : -Спартак-2
Хоккей  Динамо Москва- : -СКА
Футбол  Тюмень- : -Зенит-2
Хоккей  Витязь- : -ЦСКА
Баскетбол  Уникаха- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Янник Феррейра-Карраско: Важно было продлить соглашение с «Атлетико» и улучшить свою статистику

Источник:  ФК «Атлетико» (Мадрид)Комментарии

Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско дал комментарий после получения приза, как лучшему футболисту команды по итогам октября. 

«Рад получить эту награду. Спасибо болельщикам. Надеюсь, что в будущем мне удастся выиграть гораздо больше трофеев. Очень важно было продлить соглашение с «Атлетико» и улучшить свою статистику. Хочу поблагодарить своих партнеров по клубу», – цитирует игрока сборной Бельгии официальный сайт «Атлетико».

Напомним, в октябре Карраско провел за «матрасников» в чемпионате Испании 3 матча и забил 5 голов.

Отметим, что новый контракт полузащитника рассчитан до 2022 года.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кроос выбыл до конца года и не сыграет против «Барселоны» и «Атлетико»Полузащитник мадридского «Реала» пропустит оставшиеся матчи 2016 года из-за травмы. Таким образом, он не примет участие в нескольких ответственных играх своей команды.«Атлетико» на выезде уступил «Реал Сосьедаду»Матч 11-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Атлетико» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Реал Сосьедада».«МЮ» намерен приобрести Година за 30 млн фунтовЗащитник «Атлетико» Диего Годин может в зимнее трансферное окно перебраться в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.Александр Хацкевич: Калачев сказал, что с «Атлетико» играл через не могу, на уколахГлавный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич рассказал о физическом состоянии полузащитника «Ростова» Тимофея Калачева, который ранее из-за повреждения не был вызван в стан национальной команды.Михаил Осинов: В эпизоде с победным голом «Атлетико» хотелось разорвать судью, даже Гризманн остановился и ждал решенияБывший полузащитник «Ростова» Михаил Осинов поделился впечатлениями от выездного матча команды с «Атлетико» в Лиге чемпионов.Дмитрий Полоз: Поражение от «Атлетико» – самое обидное в моей жизниПолузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз высказался о поражении от «Атлетико» (1:2) на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.«Манчестер Юнайтед» готов выложить за защитника «Атлетико» 50 млн фунтовТренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью планирует усилить защитную линию команды в январе 2017 года. Об этом сообщает Daily Mirror.Коке: Мы знали, что «Ростов» закроется у своих воротПолузащитник «Атлетико» Коке после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ростовом» (2:1) на стадионе «Висенте Кальдерон» высказался об игре своего партнера Антуана Гризманна и оценил перспективы команды в этом сезоне.С ножом на паровоз. Колонка Юрия ЦыбаневаС ножом на паровоз. Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорт» – о беспримерном максимализме Курбана Бердыева.Александр Бубнов: Поражение «Ростова» — в какой-то степени невезениеФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Ростова» от «Атлетико» (1:2) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.«Случились два несчастья». Ловчев – об обидном поражении «Ростова» от «Атлетико»«Случились два несчастья». Ловчев – об обидном поражении «Ростова» от «Атлетико»Обозреватель «Советского спорта» комментирует проигрыш «Ростова» «Атлетико».Кристиан Нобоа: Ничья не была бы справедливым результатом матча «Атлетико» - «Ростов»Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа прокомментировал поражение от «Атлетико» (1:2) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.Антуан Гризманн: «Ростов» похож по стилю игры на «Атлетико»Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу над «Ростовом» (2:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.Диего Симеоне: Для меня, как для тренера матч с «Ростовом» был плохимГлавный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своих подопечных над «Ростовом» (2:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.Федор Кудряшов: За игру не стыдно, стыдно за результатЗащитник «Ростова» Федор Кудряшов прокомментировал поражение от «Атлетико» (1:2) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.Иван Данильянц: Осталось две возможности проявить себя иначеГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал поражение своих подопечных от «Атлетико» (1:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.Гризманн выгрыз победу. «Ростову» не хватило несколько секунд до ничьейГризманн выгрыз победу. «Ростову» не хватило несколько секунд до ничьей«Ростову» не хватило нескольких секунд, чтобы вырвать ничью у финалиста прошлой Лиги чемпионов.«Атлетико» обыграл «Ростов» благодаря дублю Гризманна«Атлетико» обыграл «Ростов» благодаря дублю ГризманнаВ матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» обыграл «Ростов» со счетом 2:1.«Атлетико» - «Ростов». Хозяева впервые пропустили в домашнем матче Лиги чемпионов с сентября 2015 года«Ростов» забил в ворота «Атлетико» в матче группового турнира Лиги чемпионов. На 30-й минуте отличился Сердар Азмун.«Ростов» определился со стартовым составом на матч с «Атлетико»Стал известен стартовый состав «Ростова» на матч Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Янник Карраско
Янник Каррасковсе новости

Cпецпредложение