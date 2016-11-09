Янник Феррейра-Карраско: Важно было продлить соглашение с «Атлетико» и улучшить свою статистику

Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско дал комментарий после получения приза, как лучшему футболисту команды по итогам октября.



«Рад получить эту награду. Спасибо болельщикам. Надеюсь, что в будущем мне удастся выиграть гораздо больше трофеев. Очень важно было продлить соглашение с «Атлетико» и улучшить свою статистику. Хочу поблагодарить своих партнеров по клубу», – цитирует игрока сборной Бельгии официальный сайт «Атлетико».

Напомним, в октябре Карраско провел за «матрасников» в чемпионате Испании 3 матча и забил 5 голов.

Отметим, что новый контракт полузащитника рассчитан до 2022 года.



