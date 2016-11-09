Янник Феррейра-Карраско: Важно было продлить соглашение с «Атлетико» и улучшить свою статистику
Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско дал комментарий после получения приза, как лучшему футболисту команды по итогам октября.
«Рад получить эту награду. Спасибо болельщикам. Надеюсь, что в будущем мне удастся выиграть гораздо больше трофеев. Очень важно было продлить соглашение с «Атлетико» и улучшить свою статистику. Хочу поблагодарить своих партнеров по клубу», – цитирует игрока сборной Бельгии официальный сайт «Атлетико».
Напомним, в октябре Карраско провел за «матрасников» в чемпионате Испании 3 матча и забил 5 голов.
Отметим, что новый контракт полузащитника рассчитан до 2022 года.
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