Луис Ортис: Я готов побить и Кличко, и Джошуа, и Уайлдера

37-летний кубинский тяжеловес Луис Ортис по прозвищу Кинг Конг бросил вызов Владимиру Кличко, Энтони Джошуа и Деонтею Уайлдеру.

- В ближайшее время я собираюсь провести много боев, путешествовать по странам и проложить себе дорогу к чемпионскому титулу. Я очень опытный боец, прошел лучшую боксерскую школу и провел более 350 поединков. Доказательства вы могли видеть в моих боях против Дженнингса и Томпсона.

Я хочу драться с сильнейшими боксерами своего веса. Готов встретиться с любым чемпионом в любое время и в любом месте. Джошуа, Уайлдер, Кличко — я готов драться с любым из них и знаю, что могу победить каждого из них, - заявил Ортис.

Напомним, недавно Луис Ортис был лишен титула временного чемпиона мира по версии WBA за отказ выйти на ринг с россиянином Александром Устиновым. 12 ноября Луис сразится в Монако с американцем Маликом Скоттом.

Недавно Ортис разорвал соглашение с компанией Golden Boy Promotions и подписал контракт с британским менеджером Эдди Хирном.